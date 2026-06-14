Match nul entre le Brésil de Marquinhos et le Maroc d’Hakimi

Hier soir, le premier choc de la Coupe du monde a eu lieu entre le Brésil et le Maroc. Ce match, qui concernait deux joueurs du PSG, s’est soldé par un match nul (1-1).

La Coupe du monde a ouvert ses portes le 11 juin dernier. Hier soir, le premier choc de la complétion a eu lieu. Le Brésil affrontait le Maroc. Cette rencontre concernait deux joueurs du PSG. Marquinhos était titulaire et capitaine du côté de la Seleçao alors qu’Achraf Hakimi portait également le brassard de capitaine des Lions de l’Atlas. Le début de match est à l’avantage du Maroc, qui réalise un pressing intense. Les Brésiliens n’existent pas et les Marocains vont concrétiser leur domination avec un but d’Ismael Saibari. Parfaitement lancé en profondeur par Brahim Diaz entre Marquinhos et Gabriel, Ismael Saibari pique le ballon devant Alisson pour prendre les devants (1-0, 21e). Après ce but, le Brésil va petit à petit rentrer dans son match et réussir à égaliser par l’intermédiaire de Vinicius JR. Dans la surface, à gauche, le joueur du Real Madrid déborde et revient dans l’axe, sur son pied droit (1-1, 32e). Après une première mi-temps rythmée, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

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Un choc qui a tenu ses promesses

En seconde période, le match perd de son intensité et les deux équipes ne se procurent que très peu de situations. Les deux équipes se quittent donc sur ce match nul (1-1) et devront attendre leur deuxième match de la phase de poules pour tenter de remporter leur première victoire lors de cette Coupe du monde 2026. Les Brésiliens affronteront le 20 juin (2h30) Haïti alors que les Marocains défieront l’Écosse le même jour (minuit). Titulaires, les deux joueurs du PSG ont joué l’intégralité de la rencontre. Dans son couloir droit, Achraf Hakimi n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et à proposer des solutions à ses coéquipiers, comme il le fait au PSG. Il a aussi eu une liberté totale sur le terrain. Pour le capitaine du PSG, il a été sobre, a réussi ses interventions défensives et a eu quelques situations sur les coups de pied arrêtés offensifs de la Seleçao.