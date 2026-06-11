Le calendrier des joueurs du PSG à la Coupe du monde

La Coupe du monde ouvre ses portes ce jeudi. Elle concerne 16 joueurs du PSG. Retrouvez ici le calendrier de la phase de poules des joueurs parisiens avec leurs sélections respectives.

Le PSG va être représenté par seize joueurs lors de la Coupe du monde 2026 qui commence ce jeudi soir avec le match d’ouverture entre le Mexique, l’un des pays organisateurs, et l’Afrique du Sud. Avant que la meilleure compétition de sélection ne prenne place pendant un mois, petit tour sur les matches de la phase de poules des 16 joueurs du PSG engagés dans ce Mondial.

France – BRADLEY BARCOLA / OUSMANE DEMBÉLÉ / DÉSIRÉ DOUÉ / LUCAS HERNANDEZ / WARREN ZAÏRE-EMERY

France / Sénégal (16 juin, 21 heures)

France / Irak (22 juin, 23 heures)

Norvège / France (26 juin, 21 heures)

Portugal – JOÃO NEVES / NUNO MENDES / GONÇALO RAMOS / VITINHA

Portugal / République démocratique du Congo (17 juin, 19 heures)

Portugal / Ouzbékistan (23 juin, 19 heures)

Colombie / Portugal (28 juin, 1h30)

Sénégal – IBRAHIM MBAYE

France / Sénégal (16 juin, 21 heures)

Norvège / Sénégal (23 juin, 2 heures)

Sénégal / Irak (26 juin, 21 heures)

Maroc – ACHRAF HAKIMI

Brésil / Maroc (14 juin, minuit)

Ecosse / Maroc (20 juin, minuit)

Maroc / Haïti (25 juin, minuit)

Brésil – MARQUINHOS

Brésil / Maroc (14 juin, minuit)

Brésil / Haïti (20 juin, 2h30)

Ecosse / Brésil (25 juin, minuit)

Espagne – FABIAN RUIZ

Espagne / Cap Vert (15 juin, 18 heures)

Espagne / Arabie saoudite (21 juin, 18 heures)

Uruguay / Espagne (27 juin, 2 heures)

Corée du Sud – KANG-IN LEE

Corée du Sud / République Tchèque (12 juin, 4 heures)

Mexique / Corée du Sud (19 juin, 3 heures)

Afrique du Sud / Corée du Sud (25 juin, 3 heures)

Équateur – WILLIAN PACHO

Côte d’Ivoire / Équateur (15 juin, 1 heure)

Équateur / Curaçao (21 juin, 2 heures)

Équateur / Allemagne (25 juin, 22 heures)

Tunisie – KHALIL AYARI