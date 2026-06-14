Zaïre-Emery : « Les excuses de Luis Enrique après la finale de la C1 ? Ça m’a fait très plaisir »

Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison. Mais il a débuté sur le banc la finale de la Ligue des champions. Il a expliqué ne pas en vouloir à son coach.

Après une saison 2024-2025 difficile, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son niveau lors de l’exercice 2025-2026. Il a été l’un des artisans de la nouvelle victoire du PSG en Ligue des champions. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique (54 matches toutes compétitions confondues, 4224 minutes de temps de jeu), que ce soit au milieu ou au poste de latéral droit, le titi parisien a malheureusement commencé la finale de la Ligue des champions contre Arsenal sur le banc, le coach espagnol préférant titulariser Fabian Ruiz au milieu et Achraf Hakimi dans le couloir droit. À l’issue de la finale remportée contre les Gunners (1-1, 4 t.a.b. à 3), Luis Enrique s’est excusé auprès de son joueur en conférence de presse.

« Luis Enrique ne m’a jamais lâché »

Présent devant les journalistes hier soir, Warren Zaïre-Emery est revenu sur ces excuses de son coach au PSG. « Luis Enrique ne m’a jamais lâché. Il va essayer de te donner cette confiance, de te parler. J’ai essayé de comprendre ce qu’il se passait. Et j’ai retrouvé cette insouciance, que j’avais perdue. Ça m’a fait très plaisir. C’est le choix du coach, on ne peut pas lui en vouloir. Le plus important, c’est qu’on ait gagné cette Ligue des champions. » Le numéro 33 du PSG a ensuite évoqué sa situation en Bleus. « Quand vous avez la possibilité de jouer à plusieurs postes, c’est toujours mieux pour le coach, pour l’équipe. Peu importe le poste, ça me plaît, je prends ce plaisir. J’essaie de gérer de la meilleure des manières, je suis quelqu’un de très humble, je donne la meilleure version de moi-même avec une volonté de pousser mes coéquipiers, qu’ils soient encore meilleurs et leur permettre de donner encore plus. Il (Didier Deschamps, NDLR) est venu me voir, il m’a dit : « Est-ce que ça te pose un problème si je te mets latéral gauche pour l’opposition ? » J’ai répondu avec plaisir, il peut même me mettre au goal s’il le veut (rires). »