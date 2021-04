Antonio Mateu Lahoz n’est pas un bon souvenir pour le Paris Saint-Germain. L’arbitre espagnol était au sifflet lors du PSG-Manchester United (1-2) cette saison, et lors du Dortmund-PSG (2-1) la saison dernière (8e de finale aller de l’UEFA Champions League). Soit deux mauvais matches du PSG en 2020 et deux défaites 2-1. En revanche, si on remonte à 2017, on trouve Mateu Lahoz arbitre d’un PSG-Bayern, en phase de groupes, pour un 3-0 en faveur de Paris, un match qui avait coûté sa place à Carlo Ancelotti. A part cette rencontre au Parc des Princes, Mateu Lahoz a toujours réussi au FC Bayern (3/3). L’arbitre espagnol de 44 ans dirigera le match mercredi soir (21, RMC Sport) à l’Allianz-Arena. Antonio Mateu Lahoz sera assisté par Pau Cebrián Devís et Roberto del Palomar. Le quatrième arbitre sera Xavier Estrada Fernandez. Au VAR on trouvera Alejandro Hernández et Ricardo de Burgos.