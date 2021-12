Primé lors de la cérémonie des Globe soccer Awards, Kylian Mbappé, qui voit son contrat prendre fin avec le PSG en juin prochain, est au cœur de l’actualité. Forcément, étant donné qu’il peut, dès janvier, négocier avec le club de son choix et que le futur adversaire des Rouge et Bleu en Ligue des Champions n’est autre que le Real Madrid, favori dans la course à la signature du numéro 7, cela fait évidemment énormément parler.

Et alors que l’international tricolore s’est déjà exprimé auprès de CNN sur son avenir, celui-ci a réitéré son message dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. À l’heure actuelle, il estime ainsi que son futur n’est nullement une priorité et ce, même si l’ancien monégasque a bien conscience que sa situation est sujet à controverses : « Je dois faire parler de moi sur le terrain et non en-dehors… Alors oui, ma situation contractuelle fera certainement débat car le temps passe, mais ce n’est pas ma priorité en ce moment.« , a sobrement lancé Kylian Mbappé qui, pour l’heure, ne semble pas presser de lever le voile sur son avenir à court terme…