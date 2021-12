Mbappé : « Jouer au PSG, c’est une sensation incroyable »

Après une première moitié de saison passée, et malgré ses velléités de départ l’été dernier, le constat reste inchangé : Kylian Mbappé se place comme l’homme fort du PSG. Buteur et passeur, le numéro 7 porte l’attaque parisienne. Néanmoins, une fois fait ce constat, un autre doit également être fait : libre en juin prochain, l’attaquant peut, d’ores et déjà, négocier avec le club de son choix dès janvier.

Un état de fait qui ne semble pas perturber le principal intéressé qui reste focalisé sur ses objectifs avec le club de la capitale, comme il l’a indiqué dans un entretien accordé à CNN : « Je vais tout donner pour aider le PSG à gagner le championnat, la coupe et la Ligue des Champions. L’important est de donner du bonheur aux supporters, car ils le méritent. Mon envie de partir l’été dernier ? J’ai été honnête, j’ai livré mon sentiment. Maintenant, je suis content de rester, Paris est ma ville, je suis français, je veux tout gagner cette saison. La Ligue des Champions ? Nous devons être prêts, il est temps. On arrive au moment le plus important de la saison. Cela fait deux ans qu’on atteint la finale, puis la demi-finale… Maintenant nous voulons gagner. (…) Paris est ma ville, c’est ici que je suis né, c’est ici que j’ai grandi. Jouer pour le PSG, c’est une sensation incroyable. »