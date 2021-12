Revue de Presse PSG : Diallo, Mbappé, CAN, COVID…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 29 décembre 2021. L’intérêt confirmé de l’AC Milan pour Diallo, retour sur les propos de Mbappé pour le média CNN, la Coupe d’Afrique des Nations qui pourra être pénalisante pour les Rouge & Bleu…

Dès la rentrée, et hormis en Coupe de France, les clubs de Ligue 1 s’apprêtent à devoir vivre sans leurs joueurs africains pour 3 à 4 journées de championnat car ils iront disputer la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Cameroun (9 janvier-6 février). Le journal L’Équipe fait un focus sur ces absences et leurs influences diverses en fonction des effectifs. Celles-ci peuvent avoir une influence sur la suite du championnat, sauf pour Monaco (6e) et Lille (8e) (aucun sélectionné). Le quotidien sportif estime que le PSG (1er) fait partie de la catégorie où les absences peuvent avoir un « impact notable à important ». Évidemment le premier joueur auquel on pense est Achraf Hakimi dans son couloir droit qui « aura un visage différent » sans l’international marocain. Ce dernier pourra être remplacé par Thilo Kehrer ou Colin Dagba voire Nathan Bitumazala. Aussi du temps de jeu supplémentaire s’ouvre à Georginio Wjinaldum et Ander Herrera au milieu sans Idrissa Gueye, qui est sélectionné avec l’équipe nationale du Sénégal. Même chose pour Abdou Diallo, qui avait davantage enchaîné à la fin de l’année 2021.

Dans son édition du jour, le Parisien confirme les informations des médias transalpins sur Abdou Diallo, et la prise de contact entre le PSG et le Milan, mais aussi celle entre le joueur et le club lombard. Les dirigeants parisiens se montrent à l’écoute dans ce dossier, qui pourrait lui permette de renflouer ses caisses avec une somme de 30 millions d’euros. Mais rien n’est encore fait dans ce dossier même si « l’AC Milan est en quête urgente d’un remplaçant à Simon Kjaer. Le défenseur danois s’est blessé au genou et sera absent jusqu’en fin de saison. » Les discussions entre les deux clubs tournent autour d’un prêt ou d’un transfert pour Diallo. Le Parisien conclut en expliquant que le club de Zlatan Ibrahimovic a d’autres pistes pour renforcer sa défense centrale, notamment Issa Diop même si son club – West Ham – ne veut pas s’en séparer. Sky Sport explique aussi que la participation d’Abdou Diallo à la CAN ne pose pas de problème pour un éventuel achat des Milanais.

Le journal francilien revient sur les propos de Kylian Mbappé pour la CNN. L’international français a été interrogé sur son avenir et l’intérêt du Real Madrid à son égard… qu’il a balayé d’un revers de main : « Ce n’est pas vraiment le moment pour moi d’en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid ». Le numéro 7 du PSG sera de retour au Camp des Loges le samedi 1er janvier prochain et postule donc à une place pour la rencontre de 16e de finale de Coupe de France contre Vannes (National 2). Les Sud-Américains, Lionel Messi, Neymar, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Mauro Icardi ne rentreront que le dimanche 2 janvier… à la veille de ce match !

Le Parisien s’interroge sur le fait que que le gouvernement ait décidé de mettre en place une jauge de 2000 ou 5000 personnes, et non sur une jauge proportionnelle. Du côté du ministère des Sports, « on assure vouloir procéder ainsi au nom de l’ ‘urgence’ sanitaire et pour des questions de ‘lisibilité’ auprès du grand public. » Le journal local a interrogé un dirigeant en Ligue 1, qui ne comprend pas cette décision : « Ça me choque un peu. Autant à l’intérieur, pourquoi pas. Mais en plein air, et avec le masque, je ne comprends pas. » Ce chiffres de 5000 personnes n’a pas du tout été pris au hasard puisqu’il « correspond à un critère établi de longue date dans l’administration française. Il définit grosso modo la limite à partir duquel les autorités estiment qu’il s’agit d’une manifestation de grande ampleur nécessitant une déclaration à la préfecture. » L’État va venir de nouveau en aide auprès du sport professionnel d’un point de vue financier. Le média résume la situation en écrivant : « Le spectacle et ses spectateurs perdent gros, mais les finances devraient, elles, échapper à la catastrophe.