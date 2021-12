Ce lundi, le PSG se déplace à Vannes dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Avec l’intensité des matchs et l’épidémie du Covid, l’effectif Rouge & Bleu ne sera pas au complet au Stade de la Rabine. Avec ce premier match de l’année 2022, le quotidien Le Parisien s’interroge et met en avant un potentiel problème : la condition physique des joueurs qui n’auront repris que deux jours avant la rencontre. Mauricio Pochettino devra composer son équipe sans la présence de plusieurs cadres.

Le journal informe que le coach argentin a décidé de convoquer ses joueurs à l’entraînement ce samedi 1e janvier 2022 à 15h, soit après neuf jours de vacances, tandis que les Sud-Américains (Messi, Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi et Neymar toujours blessé) feront eux leur retour au Camp des Loges le lendemain. Avec la difficulté de gestion de l’effectif liée à la pandémie et le rythme des matchs, le technicien Rouge & Bleu a jugé bon de donner du repos supplémentaire à ses joueurs, « il ne faudra pas s’attendre à une véritable préparation » du match lors de ces entraînements mais plutôt à « une remise à niveau. » Le Parisien mentionne aussi le fait que des risques de nouveaux cas de Covid puissent être déclarés au sein de l’effectif au retour de la trêve, tandis qu’Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo manqueront à l’appel puisqu’ils s’envoleront pour la CAN. Enfin, le média francilien explique que Mauricio Pochettino pourrait compter sur plusieurs jeunes du centre de formation, comme ce fut le cas face à Feignies-Aulnoye le 19 décembre dernier (0-3).