Le PSG est en vacances depuis quelques jours avant de reprendre du service pour essayer d’être le plus compétitif possible en 2022. Des grosses échéances arrivent pour les Parisiens avec en ligne de mire la Ligue des Champions et la double confrontation contre le Real Madrid (15 février ; 9 mars). Mais avant la trêve hivernale, les Rouge & Bleu ont frustré ses supporters et les observateurs avec un match nul concédé contre le FC Lorient (19e du championnat) où les Parisiens n’ont vraiment pas été convaincants dans le jeu. D’un point de vue purement comptable, le club de la capitale réalise une première partie de saison très haut niveau. En effet les hommes de Mauricio Pochettino sont premiers de Ligue 1 avec 13 points d’avance sur leurs dauphins, l’OGC Nice et l’OM, qualifiés pour les huitièmes finale de la Ligue des Champions en plus d’être présents au rendez-vous des seizièmes de finale de Coupe de France.

L’organisme Opta, sur son compte Twitter, a fait un bilan de 2021 avec les équipes qui ont concédé le moins de défaites cette année dans les cinq grands championnats européens. En tête on retrouve le Real Madrid avec seulement deux contre-performances, suivi de l’Inter (3) puis à égalité le Bayern Munich et le PSG. Ces deux équipes comptent cinq défaites. Côté parisiens, ces derniers ont concédé 4 défaites lors de l’exercice 2020/2021 et une seule depuis le mois d’août.

Les 5 défaites du PSG en 2021 (en championnat) :

22e journée de la Ligue 1 : FC Lorient / PSG (3-2 ; Abergel 36′, Wissa 80′ et Moffi 90′ / Neymar 45′, 58′)

26e journée de la Ligue 1 : PSG / AS Monaco (0-2 ; Diop 6′, Maripan 51′)

29e journée de la Ligue 1 : PSG / FC Nantes (1-2 ; Draxler 42′ ; Kolo Muani 59′, Simon 71′)

31e journée de la Ligue 1 : PSG / LOSC (0-1 ; David 20′)

9e journée de la Ligue 1 : Stade Rennais / PSG (0-2 ; Laborde 45′ , Tait 46′)