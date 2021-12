Mbappé & Donnarumma primés au Globe Soccer Awards

La fin de l’année rime avec fêtes, repos, mercato mais aussi… récompense. Alors que Leo Messi et Gianluigi Donnarumma ont reçu respectivement le Ballon d’Or et le Trophée Yachine en novembre dernier, le PSG n’en a pas fini d’avoir des joueurs primés au sein de son effectif.

Ce lundi à Dubai était organisé les Global Soccer Awards avec douze récompenses à la clé. Le club de la capitale était représenté à quatre reprises avec Kylian Mbappé et Leo Messi pour le prix du meilleur joueur de l’année 2021, Gianluigi Donnarumma pour celui de meilleur gardien de but et la section féminine du club pour la meilleure équipe de 2021. Les Rouge & Bleu ont particulièrement brillé puisque le portier italien a encore raflé le trophée après une année 2021 exceptionnelle et un peu plus surprenant, l’attaquant parisien a été élu meilleur joueur de l’année devant des joueurs comme Messi, Lewandovski ou encore Benzema. Le Paris Saint-Germain repart donc de Dubaï avec deux récompenses individuelles pour ses joueurs.