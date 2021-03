Kylian Mbappé était en lice pour le titre de meilleur joueur du mois de février de la Ligue 1 en compagnie de Memphis Depay et Wissam Ben Yedder. Et le numéro 7 parisien a remporté ce trophée (39%). Il devance Wissam Ben Yedder (33%) et Memphis Depay (28%). Lors de ce mois de février, Kylian Mbappé a été prolifique en Ligue 1 avec quatre buts en quatre matches. L’attaquant parisien devrait recevoir son trophée lors du match contre Lille en championnat le 3 avril prochain (17 heures).