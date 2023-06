Mercato – L’agent de Marco Verratti sort du silence

Après une saison compliquée sur les rectangles verts, Marco Verratti se poserait des questions quant à son avenir proche. L’Arabie Saoudite se serait notamment positionné.

Marco Verratti a, sans nul doute, réalisé l’une de ses pires saisons sous la tunique rouge et bleu en 2022-2023. En 38 apparitions, le petit italien n’a jamais trouvé la mire face au but, tout en ne distillant qu’une seule offrande. Mais c’est surtout son impact sur le collectif parisien qui a été moindre. De là à le voir plier bagages durant l’intersaison ? Certains échos faisaient notamment état d’un possible départ. Le board rouge et bleu, tout comme le joueur, se poserait des questions. En parallèle, l’Arabie Saoudite serait prêt à dégainer avec une offre XXL.

🔴 NEWS : Warren Zaire-Emery (24e) & El Chadaille Bitshiabu (49e) sont dans le Top 50 index du Golden Boy 🌟

À noter la présence dans le Top 10 de Xavi Simons (6e) 🇳🇱 pic.twitter.com/T4pNqgbQZj — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 20, 2023

Un mercato encore long

La Serie A se pencherait également sur son cas. Et face à ces diverses spéculations, la représentante du principal intéressé, à savoir Rafaela Pimenta, est sortie du silence dans des mots délivrés à Sky Sport. L’occasion pour elle de calmer le jeu, tout en ne fermant aucune porte. « Ne créons pas de désordre. Le mercato vient tout juste de commencer et je ne veux pas mettre le bazar si je parle. Il y a un chemin à parcourir. Il est encore tôt. Nous avons besoin de deux ou trois semaines supplémentaires pour observer comment cela va se passer. Un retour en Italie ? Marco Verratti porte le maillot de la sélection avec fierté et c’est déjà suffisant.