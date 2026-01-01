Mercato- Le PSG intéressé par deux jeunes Portugais ?

Le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes. Si le PSG pourrait être peu actif, il viserait deux jeunes Portugais dans l’optique du mercato estival 2026.

Le PSG vient de refermer une année 2025 historique. Après avoir goûté aux joies de la Ligue des champions et du sextuplé, le club de la capitale compte bien rester au sommet en 2026 et de nouveau réaliser une année historique. Si le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes pour un mois, les Champions d’Europe ne devraient pas être trop actifs lors de ce dernier, Luis Enrique estimant que son effectif est suffisant pour réaliser ses objectifs, même s’il ne ferme pas la porte à une ou des arrivées lors de ce mois de janvier. Un départ pourrait entraîner une arrivée.

Le PSG pourrait anticiper son mercato estival

Ce jeudi matin, L’Equipe indique que le PSG pourrait anticiper sur son recrutement de l’été prochain à plusieurs postes. Et dans cette optique, il pisterait deux jeunes joueurs portugais. Le latéral droit du FC Porto, Alberto Costa (23 ans), formé au Vitoria SC et passé par la Juventus Turin pendant la deuxième partie de saison 2024-2025 (14 matches), ainsi que l’attaquant du Benfica, Anisio Cabral (17 ans), qui n’a pas encore fait ses débuts en professionnel avec le club lisboète.