Mercato – Pas encore d’offre du PSG pour José Mourinho

Sauf énorme retournement de situation, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG à l’issue de la saison. Pour le remplacer, un nom serait plus avancé que les autres, celui de José Mourinho.

Depuis le rachat du PSG par QSI, le nom de José Mourinho a souvent été associé au banc des Rouge & Bleu. Mais cela ne s’est jamais fait. Cette année 2023 pourrait changer la donne. Selon les dernières rumeurs, le club de la capitale aurait accéléré dans ce dossier avec un Luis Campos qui aurait initié les discussions avec l’agent du Special One, Jorge Mendes. Alors qu’elle souhaitait au début le conserver, lui qui a encore un contrat jusqu’en 2024, l’AS Roma ne serait plus contre un départ de son entraîneur.

Des relations solides avec Luis Campos

Ce matin, le Corriere dello Sport fait sa Une sur l’avenir de José Mourinho. Le quotidien sportif italien confirme que le coach portugais est sur la liste du PSG pour remplacer Christophe Galtier, au même titre que Zinedine Zidane. José Mourinho serait l’alternative au champion du monde 98. Le Corriere explique que même s’il y a un intérêt des Rouge & Bleu, aucune offre n’est arrivée sur la table. De son côté, Sky Sport affirme que le PSG a manifesté un intérêt précoce pour que José Mourinho devienne son prochain coach. Son avenir à la Roma est incertain, et ses relations solides avec Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, pourraient être un plus pour le PSG.

