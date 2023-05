Après la saison difficile du PSG, le club de la capitale devrait changer d’entraîneur. Même s’il a encore un an de contrat, Christophe Galtier n’honorera pas sa deuxième année de contrat. Les dirigeants parisiens auraient avancé sur un possible remplaçant.

Même s’il a encore un contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur des Rouge & Bleu à l’issue de la saison. Après des débuts idylliques, le jeu et les résultats ont très vite décliné. Avec neuf défaites en 2023, le club de la capitale est dans une saison très négative. Il a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France et en Ligue des Champions. Même s’il remporte le titre de champion de France, Galtier vit très certainement ses derniers moments en tant que coach du PSG. Plusieurs noms ont été avancés pour le remplacer, comme Zinedine Zidane, Thiago Motta, Julian Nagelsmann ou encore José Mourinho. Le PSG aurait accéléré dans le dossier du Special One.

🚨🚨 José Mourinho est intéressé par une arrivée au PSG. Luis Campos a récemment échange avec l’agent du coach de la Roma (RMC Sport) pic.twitter.com/odBvUTVB9D — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 7, 2023

Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos a échangé avec l’agent de l’actuel coach de l’AS Roma sur une possible arrivée au PSG cet été. Le média sportif explique que dans l’entourage du coach portugais, on nie tout contact direct entre l’entraineur et Luis Campos. « En revanche, les négociations sont avancées entre Campos et l’agent du coach portugais, Jorge Mendes. Ce dernier est par ailleurs le conseiller de plusieurs joueurs du club, Warren Zaïre Emery, Renato Sanches, Vitinha, Danilo Pereira ou plus récemment El Chadaille Bitshiabu. » En interne, José Mourinho ne cacherait pas une forme de lassitude. Même s’il aime sa vie à Rome et qu’il aurait repoussé une offre de Chelsea ces dernières semaines, il aimerait trouver un nouveau point de chute plus proche de ses ambitions. « Parmi les clubs qui peuvent lui faire quitter la Roma, il y a le PSG et le Real Madrid, si le banc se libère.«

🚨 Les négociations entre l’agent de José Mourinho et le PSG sont AVANCÉES Le coach de la Roma privilégie Paris ou le Real Madrid ⏳ (@FabriceHawkins) pic.twitter.com/HZ060bNxML — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 7, 2023

José Mourinho, le favori de Luis Campos

Selon RMC Sport, le Special One « est le favori de Luis Campos. Autrement dit, si le conseiller sportif a le dernier mot sur le choix de l’entraîneur, Mourinho aura un pied dans la capitale française. » Dans cette optique, il faudrait alors négocié avec l’AS Roma, avec qui Mourinho est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. « Cependant, l’ancien directeur sportif de Lille n’entend pas avancer ni parler publiquement du dossier du coach avant que le titre ne soit acquis. » Historiquement, l’entraîneur est choisi par Doha rappelle le média sportif. « Au Qatar, il y a des discussions informelles depuis plusieurs semaines avec des entraineurs ou leurs représentants, Thiago Motta ou Julian Nagelsmann par exemple. Ils sont appréciés mais aucun ne fait l’unanimité. L’Emir du Qatar rêve de Zinedine Zidane mais le dossier est toujours aussi complexe. Quant à Mourinho, lui coche beaucoup de cases mais sa compatibilité avec le vestiaire et son caractère volcanique posent question. »

