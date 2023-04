Pisté par le PSG, Zinedine Zidane en discussion avec un club ?

Cet été, le PSG devrait très certainement changer d’entraîneur. Pour remplacer Christophe Galtier, plusieurs noms ont été avancés, dont celui de Zinedine Zidane. Le champion du monde 98 discuterait avec un club.

Même s’il se rapproche du titre de champion de France, le PSG ne réalise pas sa meilleure saison sous l’ère QSI. Vainqueur du Trophée des Champions et auteur d’un début de saison canon, le club de la capitale a rapidement baissé en termes de jeu et été éliminé en huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions. Même s’il a encore un an de contrat, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur des Rouge & Bleu la saison prochaine. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été avancés comme Julian Nagelsmann, Thiago Motta, José Mourinho ou bien encore Zinedine Zidane.

Zidane fait rêver les propriétaires du PSG mais…

Le champion du monde 98 serait la priorité des propriétaires du PSG, mais ce dossier s’annonce compliqué. Comme le rapporte Foot Mercato, si Zidane fait rêver QSI la réciproque n’est pas vraie. Selon les informations du média footbalistique, Zinedine Zidane discuterait déjà avec un club reprendre du service après deux ans d’inactivité. Et ce club se nommerait le Real Madrid. « Alors qu’on pensait l’histoire achevée après deux passages sur le banc (2016-2018, 2019-2021), la Casa Blanca a renoué contact avec ZZ. » Ce retour d’intérêt est aussi dû à la situation de Carlo Ancelotti, fortement courtisé par la sélection brésilienne. « Si jamais Ancelotti cédait face aux avances de la Seleção, alors il faudrait trouver un nouvel entraîneur. Et qui mieux que Zidane pour exploiter l’effectif à sa disposition, avec des éléments qu’il connait par cœur, et d’autres qui seront ravis d’être sous ses ordres. »