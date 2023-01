Débarquée au PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt, Lina Yang n’a pas fait de vieux os en terre parisienne. La milieu de terrain a, en effet, repris le chemin du Shanghai Shenli.

Le PSG a annoncé, l’été dernier, l’arrivée de Lina Yang. L’internationale chinoise devait apporter de la densité et de l’expérience à l’entrejeu rouge et bleu. Néanmoins, force est de constater que celle-ci n’a joué qu’avec parcimonie sous les ordres de Gérard Prêcheur. De ce fait, son prêt étant arrivé à son terme durant ce mois de janvier, la joueuse retrouvera son club du Shanghai Shenli durant le second acte de l’exercice en cours.

Le communiqué officiel du PSG

C’est une nouvelle qui a été rendue officielle par le PSG lui-même via un communiqué : « Lina Yang a rejoint le club de la capitale cet été, en provenance du Shanghai Shenli. Prêtée au Paris Saint-Germain cet été, il s’agissait de sa première expérience à l’étranger, après sept saisons dans le club de sa ville natale. La joueuse de 28 ans a évolué sous le maillot Rouge et Bleu en D1 Arkema ainsi qu’en Ligue des Champions Féminine. Le Paris Saint-Germain remercie Lina et lui souhaite une bonne deuxième partie de saison », peut-on notamment lire sur ce dit communiqué.