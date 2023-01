Ce vendredi soir, les féminines du PSG l’ont emporté face à Rodez pour le compte de la 12e journée de D1 Arkema. Une victoire poussive sur laquelle est revenue Gérard Prêcheur en après-match.

Grâce à une précieuse victoire sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, la section féminine du PSG trône sur la première place de la D1 Arkema. Une place de leader qu’il faudra désormais conserver durant les prochaines journées. D’ailleurs, ce vendredi, les Parisiennes faisaient face à Rodez. Et ces dernières l’ont emporté sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un pénalty salvateur de Kadidiatou Diani, encore elle, à la 43e minute de jeu.

Un vrai manque d’efficacité

Pourtant, les Rouge et Bleu ont eu un nombre d’occasions plus que conséquent, avec notamment 9 frappes cadrées à leur actif. Un manque de réalisme qui agace tout particulièrement Gérard Prêcheur, le coach parisien, comme celui-ci l’a confié auprès de PSG TV au sortir de cette précieuse victoire : « L’objectif était bien évidemment de renforcer notre première place pour cette reprise de championnat. Il fallait donc gagner et prendre les trois points. Je voulais qu’on ait également une meilleure domination sur notre adversaire afin de renforcer encore plus cette première place, ce qui n’a pas été le cas. On a bien utilisé les espaces en première période, comme on l’a travaillé cette semaine à l’entraînement. J’étais content à la pause. Mais il faut trop d’occasions pour marquer. J’espère que cela ne nous fera pas défaut dans le futur. Je suis content des trois points, mais il y a encore du travail pour pouvoir prétendre conserver cette première place.