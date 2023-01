Depuis cet été, le PSG veut passer une étape supérieure dans son projet. Et après l’équipe première et la section féminine, c’est au tour de la formation de connaître des grands changements dans son organigramme.

Avec le départ de Jean-François Pien il y a quelques semaines, le PSG était à la recherche d’un nouveau directeur pour son centre de formation. Et ce rôle sera désormais occupé par Luca Cattani. Il « a été intronisé ce lundi après-midi comme nouveau directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain devant les salariés du centre » précise L’Equipe. De son côté, Yohan Cabaye monte en grade dans l’organigramme. Coordinateur sportif depuis l’été 2021, l’ancien Parisien « est promu et sera l’adjoint de Cattani. » Une information officialisée par le PSG ce lundi. « Luca Cattani devient ainsi Youth Football Director. Jusque-là Coordinateur Sportif, l’ancien milieu de terrain du club de la capitale Yohan Cabaye devient quant à lui Deputy Youth Football Director », précisent les Rouge & Bleu dans leur communiqué. Par ailleurs, le club parisien confirme qu’un Directeur Technique Centre de Formation et Préformation sera nommé prochainement.

Un trio Cabaye-Cattani-Carrière à la tête du centre de formation

Et selon Le Parisien, c’est l’ancien responsable des centres de formation de Tours (2011-2018) et Orléans (2018-2020), Cyrille Carrière, qui va prochainement débarquer au PSG pour occuper le poste de directeur technique de l’académie. Reconnu dans le milieu, ce formateur de 50 ans doit prendre ses fonctions mi-février, toujours selon LP. Le frère aîné de l’ancien footballeur, Eric Carrière, était depuis plus d’un an le responsable technique des jeunes du Stade Poitevin. Ce lundi après-midi, le secrétaire général du club, Victoriano Melero, a présenté cette nouvelle organisation aux salariés. En parallèle, le club de la capitale « travaille à l’arrivée d’un responsable éducation », conclut le quotidien francilien. « Une nouvelle organisation mise en place dans le but de poursuivre la nouvelle phase ambitieuse de développement du Paris Saint-Germain débutée l’été dernier, et de continuer à faire émerger de nouveaux talents », détaille le PSG dans un communiqué.