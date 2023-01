Mercato – Aucune arrivée à prévoir au PSG cet hiver ?

Pablo Sarabia va rejoindre les Wolves dans les prochaines heures. Un départ qui ne sera pas forcément remplacé numériquement par le PSG, sauf si opportunités de marché abordables.

Le mercato hivernal du PSG est, pour l’heure, particulièrement calme. Un seul mouvement devrait être acté dans les toutes prochaines heures avec la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Un départ qui devrait rapporter aux alentours des 5 millions d’euros au club de la capitale, plus bonus. Reste à voir si le board rouge et bleu décidera, ou non, de remplacer numériquement l’international ibère.

Le PSG ne pourra pas flamber cet hiver

Christophe Galtier l’a annoncé devant la presse : aucun joueur ne débarquera si aucun joueur ne part au préalable. Mais maintenant que Pablo Sarabia est en instance de départ, la question du recrutement d’un attaquant supplémentaire se pose clairement. Oui mais voilà, ce lundi soir, Le Parisien nous explique que le PSG possède une marge de manœuvre très étroite sur le marché des transferts. La cause ? Le club francilien est surveillé comme le lait sur le feu en ce qui concerne le fair-play financier. Luis Campos a tout de même activé ses réseaux, nous expose LP. Reste que le budget alloué à l’arrivée d’une hypothétique recrue ne dépasserait pas les 10 à 15 millions d’euros. Un prêt pourrait également être à l’ordre du jour, même si aucune piste en ce sens n’a émergé pour l’heure. Une chose est toutefois certaine : il ne reste pas énormément de temps à la direction sportive francilienne si elle souhaite réellement dénicher la perle rare. Dans le cas contraire, Christophe Galtier devra donc se contenter de ses munitions offensives actuelles.