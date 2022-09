Officiel – Yang Lina prêté un an aux Féminines du PSG

Les Féminines du PSG poursuivent leur mercato avec la signature d’une nouvelle joueuse chinoise. Après Li Mengwen, prêté un an par le club de Jiangsu, c’est au tour de Yang Lina de rejoindre le club de la capitale sous la forme d’un prêt d’un an, soit jusqu’en juin 2023. Elle arrive en provenance du Shanghai Shenli.

Internationale chinoise à 24 reprises

« Née à Shangaï (Chine), Yang Lina a rejoint, en 2015, le Shanghai Shenli, qui évoluait en Chinese Women’s Football League. Lors de sa première saison avec le club de sa ville natale, elle a remporté le Soulier d’Or de la Chinese FA Cup. Quatre ans plus tard, elle est sacrée championne nationale avec le même maillot« , explique le PSG dans son communiqué. « Le club souhaite la bienvenue à Lina ainsi qu’une belle saison avec les Rouge et Bleu.«

« Je vais donner le meilleur de moi-même »

La joueuse s’est confié à PSG TV. Elle a évoqué son ressenti en signant à Paris, sa première expérience à l’étranger. « Je voudrais d’abord remercier le Paris Saint-Germain et le staff de me donner cette chance de rejoindre ce si grand club. Il y a beaucoup de joueuses dans cette équipe qui viennent de différentes équipes nationales à travers le monde. Je pense que je peux m’entraîner et jouer avec elles pour améliorer mon niveau et me dépasser encore plus. C’est aussi une étape supplémentaire pour moi. Je vais contribuer à tous les efforts de l’équipe, me dépasser et faire mes preuves. Je veux toujours m’améliorer. Je me prépare également pour la Coupe du Monde de l’année prochaine. […]e vais donner le meilleur de moi-même. »