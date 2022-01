Le vestiaire est certain que Zidane sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine

Alors que le PSG doit encore remplir ses objectifs pour la seconde partie de la saison, les dirigeants parisiens commencent déjà à se pencher sur l’exercice 2022-2023. Et outre les joueurs pouvant renforcer l’effectif, la question de l’entraîneur sera également au centre des débats. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, l’avenir de Mauricio Pochettino devrait s’écrire loin du PSG. En effet, Manchester United est toujours fortement intéressé pour accueillir l’Argentin à partir de juin prochain. Les Red Devils étaient notamment intéressés par une arrivée en cours de saison, mais Mauricio Pochettino et le PSG ont décidé de se concentrer sur les objectifs du club dans les mois qui arrivent.

Concernant le futur coach des Rouge & Bleu, un nom revient avec insistance pour prendre la succession du coach argentin. En effet, d’après plusieurs médias, Zinedine Zidane serait la solution idoine pour le poste d’entraîneur du PSG. Ce mercredi 19 janvier 2022, Marca nous apporte ses informations dans ce dossier. Et selon le journaliste José Félix Díaz, « l’union pourrait devenir réalité dès le début de la saison prochaine. » Une proposition existe déjà et dans le vestiaire du PSG, on prend déjà comme acquis sa future arrivée. À partir de l’été prochain, les dirigeants parisiens vont entreprendre une profonde restructuration sur le plan sportif afin de régler certains problèmes du vestiaire qui se reflètent sur le terrain, toujours selon le quotidien madrilène.

Si des contacts ont déjà eu lieu entre l’entraîneur français et les Rouge & Bleu ces derniers temps, les deux parties « ont pensé qu’il valait mieux démarrer un projet, repartir de zéro et ce moment viendra le 30 juin. » De plus, une éventuelle arrivée du triple vainqueur de la Ligue des champions pourrait avoir un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain.