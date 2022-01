Eric Wattelier arbitre du match entre le PSG et Reims

Après son succès contre Brest samedi, le PSG va retrouver la Ligue 1 – et le Parc des Princes – dimanche soir (20h45, Prime Video) avec la réception de Reims dans le cadre de la 22e journée. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra peut-être compter sur Lionel Messi, qui se remet tout doucement du Covid.

Une rencontre qui sera arbitrée par Eric Wattelier. Il sera assisté par Djemel Zitouni et Gwenaël Pasqualotti. Olivier Thual officiera comme quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Florent Batta et Christian Guillard. Cette saison, l’homme en noir de 34 ans a arbitré une fois le PSG. C’était lors de la troisième journée de Ligue 1 et une victoire à Brest (2-4). Il a aussi arbitré deux fois Reims pour une victoire (Nantes, 8e) et une défaite (Bordeaux, 12e journée). En 10 matches de Ligue 1, Monsieur Wattelier a distribué 35 cartons jaunes et 2 cartons rouges.