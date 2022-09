Neymar, Mbappé, buts…les chiffres avant Nantes / PSG

Le PSG se déplace ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) à la Beaujoire pour y affronter Nantes dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Ce sera déjà le deuxième affrontement entre les deux équipes cette saison après la large victoire parisienne lors du Trophée des Champions le 31 juillet dernier (4-0). Auteur d’un doublé lors de cette rencontre, Neymar a enchaîné avec au moins un but lors ses cinq matches suivants. Également buteur lors de la dernière journée de la saison 2021-2022, le Brésilien reste sur sept matches avec au moins un but marqué (pour 10 buts). Il se rapproche du record (8 matches consécutifs) détenu par Carlos Bianchi (1977-1978), Kylian Mbappé (2019-2020) mais également…Neymar lors de la saison 2019-2020.

Mbappé performant à l’extérieur

Buteur contre Toulouse cette semaine, Kylian Mbappé reste sur onze buts sur ses six derniers matches à l’extérieur en Ligue 1. Ses coéquipiers ne sont pas en reste puisqu’ils ont marqué 31 buts lors des 7 derniers rencontres loin du Parc des Princes en championnat. Le PSG qui reste sur 27 matches avec au moins un but contre les Canaris. Il faut remonter au 25 février 2006 pour voir un match du club de la capitale sans but face à Nantes (0-0). Le FCN qui est l’un des clubs qui a encaissé le plus de buts contre les Rouge & Bleu. Il se classe dans le top 3 avec 150 buts encaissés à égalité avec Lens et derrière Saint-Etienne (167) et Lyon (161). En cas de victoire du PSG ce soir, Nantes rejoindrait l’ASSE comme le club le plus battu par le PSG avec 51 revers.