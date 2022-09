Mardi soir, le PSG commence sa campagne européenne avec la réception de la Juventus Turin dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Comme les Rouge & Bleu, la Vieille Dame jouait ce samedi. Dans le cadre de la cinquième journée de Serie A, elle se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina. De retour de blessure, Angel Di Maria était titulaire dans l’attaque à trois de Massimiliano Allegri au côté de Milik et Kostic. Arrivé en toute fin de mercato, Leandro Paredes était lui aussi titulaire.

La Juventus avait marqué en première

Dominateur en début de match, le club turinois va prendre les devants rapidement grâce à un but de Milik (9e). Sur un centre venu de la droite de la part de Cuadrado, Kostic reprend d’une volée croisée qui retombe dans les pieds du Polonais, seul près de la ligne de but. Il n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but à l’aide de son genou (0-1). Dans une première mi-temps peu emballante, la Juventus va peu à peu perdre sa mainmise sur la rencontre et voir la Fiorentina recoller au score grâce à un but de Kouamé (1-1, 29e). L’attaquant est lancé en profondeur après un corner de la Juve. Il se présente seul face à Perin et trompe ce dernier. La Juventus qui aurait même pu rentrer aux vestiaires avec un but de retard. En effet, Leandro Paredes a concèdé un penalty après une faute de main dans la surface. Mais Jovic va sa tentative repoussée par Perin du bout des doigts et se heurter au poteau (44e).

Rechute pour Angel Di Maria ?

Au retour des vestiaires, Angel Di Maria n’a pas refoulé la pelouse. L’ancien joueur du PSG, de retour de presque un mois de blessure aurait rechuté. El Fideo aurait contracté un problème aux adducteurs en première période. L’international argentin serait donc incertain pour le match de mardi au Parc des Princes. La seconde période n’est pas plus fournie en occasion franche. Les deux équipes ne se montrent pas dangereuses, à part une frappe d’Amrabat, superbement repoussée par Perin en toute fin de match (88e). Les deux équipes se quittent donc sur ce score de parité (1-1). Avec ce nul, la Juventus remonte provisoirement à la quatrième place à un point de l’Atalanta Bergame et de la Roma, qui doivent encore jouer ce week-end.

Le XI de la Juventus : Perin – Cuadrado(c) (Miretti, 64e), Danilo, Bremer, Sandro (Bonucci, 78e) – Locatelli, Paredes, McKennie – Di Maria (De Sciglio, 46e), Milik, Kostic (Keane, 64e)