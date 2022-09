Alors que le PSG se déplacera sur la pelouse du FC Nantes ce samedi soir dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, tout indique qu’on devrait assister à un coup de turnover de la part de Christophe Galtier.

Si le mercato du PSG s’eta soldé par une note décevante avec la non-venue de Milan Skriniar pour renforcer la défense à trois parisienne, sur le terrain, les choses sont bien plus positives pour les hommes de Christophe Galtier en ce début de saison. Un nul contre l’AS Monaco et cinq victoires avec un jeu plaisant et un Neymar en feu. Il y a certes des soucis à régler (défense des côtés, Marquinhos fébrile et un certain déséquilibre du bloc qui expose aux contres), il n’empêche que le début de saison de Paris est plus qu’encourageant avec un jeu très alléchant. Un gros marathon a commencé il y a une semaine, avec deux matchs par semaine ou presque jusqu’au 6 novembre prochain, et il se poursuit ce samedi soir avec un déplacement à Nantes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1.

Une défense remaniée ?

Exceptée l’absence de Fabian Ruiz (qui purge une vielle suspension avec Naples datant du mois de janvier), le groupe du PSG est au complet pour cette rencontre. Pas de point médical, aucun bobo à signaler, et en prime une nouvelle présence dans le groupe pour le jeune Warren Zaïre-Emery. Néanmoins, Christophe Galtier devrait procéder à un petit turnover face aux hommes d’Antoine Kombouaré que Paris avait battu 4-0 lors du Trophée des champions en août. À trois jours du premier choc de le saison en Ligue des champions contre la Juventus au Parc des Princes, la défense devrait être remaniée après avoir déjà connu un petit coup de peinture cette semaine contre Toulouse. Danilo Pereira pourrait ainsi enchainer, même si l’option Nordi Mukiele dans l’axe est aussi une possibilité. Sergio Ramos soufflerait tandis que Presnel Kimpembe retrouverait sa place aux côtés de Marquinhos. Sur le flanc gauche de la défense, Nuno Mendes devrait rester sur le banc, ce qui permetta à Juan Bernat de débuter. Il ne devrait pas y avoir d’autre changement majeur dans les autres secteurs de jeu, même s’il y a une incertitude concernant Marco Verratti. L’Italien pourrait en effet être préservé au coup d’envoi, ce qui bénéficierait alors à Renato Sanches. À défaut, tout indique qu’il sortira en seconde période, à l’instar de Neymar contre Toulouse cette semaine.

La compo probable du PSG selon L’EQUIPE : Donnarumma – Danilo Pereira, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Vitinha, Renato Sanches, Bernat – Messi, Mbappé, Neymar

La compo probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi, Mbappé, Neymar