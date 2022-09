Neymar bientôt seul quatrième buteur de l’histoire du PSG

Neymar réalise un très bon début de saison avec neuf buts et six passes décisives en six matches toutes compétitions confondues. C’est simple, le Brésilien (30 ans) a marqué lors de chaque match qu’il a joué cette saison, avec notamment trois doublés (Nantes, Montpellier, Lille). Après plusieurs saisons tronquées par des blessures, il semble avoir retrouvé ses sensations en ce début d’exercice 2022.

109 buts comme Pedro Miguel Pauleta

Avec ce départ canon, Neymar a rejoint la légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta, à la quatrième place des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu avec 109 réalisations. Le Brésilien a atteint cette barre en 150 matches, 209 pour le Portugais. L’ancien barcelonais est désormais seulement devancé par Edinson Cavani (200 buts), Kylian Mbappé (176 buts) et Zlatan Ibrahimovic (156 buts).

Top 10 meilleurs buteurs de l’histoire du PSG