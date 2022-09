Blas : « Face au PSG, ça sera compliqué »

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes en marge de la 6e journée de Ligue 1. Après leur beau succès en terre toulousaine, les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de poursuivre sur leur lancée. Et à quelques heures de cette confrontation, Ludovic Blas, l’artificier nantais, a délivré quelques mots au micro de L’Equipe de Greg.

Un match très compliqué

Le milieu de terrain espère bien que ses coéquipiers et lui-même réaliseront une aussi belle prestation que l’exercice passé : « Ils sont extraordinaires depuis le début de saison. Maintenant, il faut qu’on se focalise sur nous. C’est simple, si on ne fait pas un bon match, on peut s’en prendre beaucoup. Il va falloir rester concentré, ne pas faire d’erreurs. Il ne faut rien leur donner. Face au PSG, ça va être compliqué. On a joué contre eux lors du Trophée des Champions. On sait ce qui nous attend. On va essayer de mieux faire et de leur poser des problèmes comme on a su le faire l’année dernière. »