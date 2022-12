L’Argentine et les Pays-Bas montaient sur le pont ce vendredi à partir de 20h00. Une place dans le dernier carré était en jeu.

Après la sensation de la Croatie qui s’est offerte une qualification acquise au dépend du Brésil de Neymar et Marquinhos. Un véritable tremblement de terre. Les Croates attendaient désormais leurs adversaires en demi-finale. Cela se jouait donc entre les Pays-Bas et l’Argentine.

Les hommes de Lionel Scaloni se sont défaits de l’Australie au tour précédent, tandis que les Pays-Bas se sont imposés au détriment des États-Unis. Place donc aux quarts. Le sélectionneur argentin avait décidé d’articuler son équipe en 3-5-2, contrairement au reste de la compétition. Lionel Messi formait le duo offensive avec Julian Alvarez. De son côté, Louis Van Gaal restait sur ses fondamentaux. Seul Klaassen sortait du XI. Il était remplacé par Bergwijn. La première mi-temps est très tactique et manque de rythme, les deux sélections jouant assez défensivement. Mais il y a un joueur d’une autre planète dans cette rencontre, Lionel Messi. Le numéro 30 du PSG, après un magnifique travail dans l’axe, va lancer d’une magnifique frappe croisée Molina dans la surface néerlandaise. Auteur d’un magnifique contrôle, il arrive a trompé le gardien adverse en résistant à Van Dijk. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage argentin.

Messi encore buteur

La deuxième mi-temps est similaire à la première, les deux équipes ne semblant pas vouloir emballer le match. Il faut attendre les 20 dernières minutes pour voir l’Argentine obtenir une chance de prendre un avantage plus grand. Acuna est déséquilibré dans la surface des Pays-Bas. Lionel Messi se présente et ne tremble pas (2-0, 73e) et marque son quatrième but de la compétition, le 95e en 170 sélections. Avec 10 buts en Coupe du Monde, il égale Gabriel Batistuta en tant que meilleur finisseur de l’Albiceleste au Mondial. Quasiment éliminés, les Pays-Bas vont tout tenté et réduire le score par l’intermédiaire de Weghorst de la tête, entré en jeu quelques minutes plus tôt. La fin de match est tendue. Après un gros tacle de Leandro Paredes, qui a ensuite dégagé en force vers le banc néerlandais, les joueurs ont commencé à se fritter. L’arbitre a rapidement dissipé et le match est reparti. Les Pays-Bas vont pousser et réussir à égaliser. Sur une combinaison sur un coup franc aux 20 mètres, Weghorst est trouvé et trompe Martinez (2-2, 90e+11). Les deux équipes devront se départager lors des prolongations. Les deux équipes n’emballe pas les prolongations pendant pratiquement les 30 minutes. Mais les Argentins accélèrent en fin de deuxième mi-temps des prolongations avec plusieurs grosses occasions et un poteau d’Enzo Fernandez à la 120e. Les deux équipes ont du jouer la qualification en demi-finale lors de la séance de tirs au but.

Les Néerlandais voient leur deux premières tentatives repoussées par Emiliano Martinez. Lionel Messi n’a pas tremblé et réussi sa tentative. Leandro Paredes a fait de même. Koopmeiners va ouvrir le compteur des Pays-Bas avant de voir Montiel et Weghorst vont faire trembler les filets. Enzo Fernandez à la balle de la qualification mais tire à côté. Luuk de Jong laisse les Pays-Bas en vie. Lautaro Martinez a la deuxième balle de match et réussi à prendre à contre-pied le gardien pour envoyer l’Argentine en demi-finale (2-2, 4 t.a.b à 3). Les Argentins affronteront la Croatie mardi soir (20 heures).