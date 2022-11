Neymar : « Je vais jouer comme si c’était mon dernier Mondial »

Neymar réalise un très bon début de saison avec le PSG (19 matches, 15 buts et 12 passes décisives). Il se prépare de la meilleure des manières pour la Coupe du Monde qui débute dans huit jours. Sa dernière ? Il explique ne pas savoir si ce sera le cas.

12 joueurs du PSG ont été convoqués pour la Coupe du Monde. Parmi eux, Neymar avec le Brésil. Comme tous les footballeurs, il rêve de remporter le Mondial. À 30 ans, il lui reste peu de chance de conquérir le Graal. Dans une interview il y a un peu plus d’un an, il avait expliqué que cette Coupe du Monde au Qatar devrait être sa dernière. Mais dans un entretien accordé à Globo, Neymar a nuancé ses propos. « Je vais jouer comme si c’était le dernier. Jouons chaque match comme si c’était le dernier parce que vous ne connaissez pas demain. Je ne peux pas vous garantir que je jouerai une autre Coupe du Monde. Je ne sais honnêtement pas. » Le Brésilien a ensuite expliqué que son choix ne serait pas dicté par son physique. « Ça dépend comment je vais être. C’est quelque chose dont je ne veux rien dire pour le moment. Je veux jouer cette Coupe, m’y consacrer, car je suis sûr que nous avons le potentiel pour aller très loin. Bien que beaucoup de gens ne nous fassent pas confiance, nous allons démontrer la différence. Je vois que cette Seleçao a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bonnes choses, et je vois qu’on peut aller très loin.«

« Toutes mes saisons avec le PSG ont été bonnes, si on regarde les chiffres »

Dans cette interview, Neymar est aussi revenu sur son très bon début de saison, lui qui est impliqué sur 27 buts en 19 matches (15 buts, 12 passes décisives). « J’ai bien commencé la saison, mais toutes mes saisons avec le PSG ont été bonnes, si on regarde les chiffres. La différence, c’est que j’ai eu des blessures graves au cours des dernières saisons et j’ai été absent pendant longtemps cela m’attriste. » L’attaquant qui a aussi évoqué son état d’esprit avant cette compétition. « Je suis un gars différent et heureux. Je n’aime pas parler de moi, je n’aime pas me présenter comme le meilleur. J’aime jouer au football, j’aime gagner. J’aime être meilleur que je ne le suis chaque jour. J’aime aider mes coéquipiers, c’est le principal. J’espère que mon nom sera gravé dans l’histoire du football. Si ce n’est pas dans le football, alors dans la vie de quelqu’un.«