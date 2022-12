Ce vendredi, les quarts de finale de la Coupe du Monde se sont lancés avec une opposition entre le Brésil et la Croatie. Une partie qui s’est prolongée au bout du bout et qui a finalement vu le Brésil se qualifier.

Perçu comme le grand favori de cette Coupe du Monde, le Brésil a affiché un visage attrayant sur ses premières sorties. Malgré le faux-pas face au Cameroun, les Auriverdes tiennent leur rang. La Corée du Sud, expédiée lors du premier acte en huitièmes de finale, s’en souvient. Place donc à la confrontation face à la Croatie. Luka Modric et ses partenaire ont, eux, réalisé un parcours légèrement moins linéaire.

Neymar en mode sauveur

Une partie qui a été extrêmement serrée entre deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager au cours des 90 minutes réglementaires. Le Brésil a bien tenté, mais de manière trop brouillonne, alors que les Croate ont affiché un bloc équipe extrêmement bien organisé. Résultat des courses : match nul et vierge et les prolongations ont donc pris leurs droits. Et juste avant la mi-temps de celles-ci, c’est Neymar qui délivrait les siens avec une réalisation Ô combien importante. Superbement servi par Lucas Paqueta, le numéro 10 parisien ne se faisait pas prier, dans une position préférentielle, pour ouvrir la marque. Le deuxième but du Ney durant cette Coupe du Monde. Les Auriverdes pensaient avoir fait le plus dur, mais les Croates revenaient au score contre toute attente par l’intermédiaire de Petkovic. Un but synonyme de tirs au but. Une échéance qui a finalement tourné à l’avantage des Croates grâce à un grand Livakovic. Le Brésil se fait donc sortir juste avant le dernier carré et la Croatie réalise l’exploit.