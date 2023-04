Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG affronte Lyon en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre spéciale pour Bruno NGotty, qui a joué pour les deux équipes. L’ancien défenseur s’est confié sur cette affiche.

Bruno Ngotty sera éternellement dans les mémoires des supporters du PSG. Il est en effet le joueur qui a offert la Coupe de Vainqueurs de Coupes au club de la capitale en 1996. L’ancien défenseur a joué pendant trois ans chez les Rouge & Bleu (1995-1998, 113 matches, 10 buts) et a été formé à Lyon (254 matches et 13 buts toutes compétitions confondues entre 1988 et 1995). Pour PSG TV, il a évoqué ses attaches pour les deux clubs.

« Deux clubs qui comptent énormément pour moi »

« C’est toujours un match spécial pour moi. Ce sont deux clubs qui comptent énormément pour moi. Lyon parce que j’y ai été formé et y ai débuté en Ligue 1. J’ai poursuivi ma progression à Paris où j’ai côtoyé des joueurs internationaux. Je suis moi-même devenu international, j’ai pu gagner une coupe d’Europe. Mon cœur n’a pas à choisir, je serai là pour voir un beau spectacle entre deux équipes qui ont besoin de gagner dans un Parc des Princes plein. Que le meilleur gagne !«

« Paris a les moyens et le devoir de l’emporter »

Bruno Ngotty qui s’est ensuite penché sur cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1. « C’est sûr que ça va être un match très compliqué. Lyon tente de retrouver le chemin de l’Europe. Et c’est le retour de Laurent Blanc comme entraîneur de Lyon, peut-être un peu revanchard. Le PSG sort d’une défaite à domicile contre Rennes. C’est un match à ne pas prendre à la légère. Paris a les moyens et le devoir de l’emporter, devant ses supporters. Les joueurs devront être motivés à 100% et prendre conscience qu’il y aura beaucoup d’adversité. À eux de faire plaisir à ce public incroyable.«

« Ça reste un souvenir exceptionnel »

Il est enfin revenu sur son but victorieux contre le Rapid de Vienne. « Ça reste un souvenir exceptionnel pour moi et je pense pour tous les joueurs qui ont participé à cette finale, pour le staff, les remplaçants et bien sûr les supporters. Et oui, c’est moi le buteur ! Toute la saison, Youri Djorkaeff, Paul le Guen et moi avions l’habitude de tirer les coups francs . Sur cette finale, coup franc à 35 mètres : on voyait Luis s’agiter sur son banc, il voulait que ce soit moi qui le tire. On s’était déjà mis d’accord avec Youri. Il avait l’habitude de me décaler le ballon pour que je le frappe. La balle est un peu déviée. Et elle entre. Excitation pour nous, pour les nombreux supporters présents, première coupe d’Europe pour le Paris Saint-Germain… C’était extraordinaire ! Une soirée de folie, on a répondu présent. Le retour en avion aussi a été fantastique. Avec le lendemain la remontée des Champs-Élysées qui étaient noir de monde. Deux jours démentiels qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs. »