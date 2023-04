PSG / OL – Histoire, enjeux et clés du match

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, petit retour en chiffres sur cette affiche historique du championnat de France.

Le PSG et l’OL vont s’affronter pour la 106e fois ce soir. Le bilan est à l’avantage des Rouge & Bleu avec 45 victoires, 29 matches nuls et 31 défaites. C’est le troisième adversaire qui a le plus affronté le club de la capitale derrière Bordeaux et Monaco (110 matches chacun). Les deux équipes qui sont les doyennes du championnat de France depuis 1974 pour le PSG, 49 saisons et 1989 pour Lyon, 34 saisons. Cette affiche est également celle qui a réuni le moins de supporters dans l’histoire du PSG, 4520 spectateurs, pour une victoire parisienne sur le score de 2-1 (le 27 mai 1980).

Une barre symbolique pour Messi

Annoncé titulaire ce soir, Kylian Mbappé est le meilleur buteur du PSG contre les Lyonnais avec 10 buts. Il pourrait augmenter ce score ce soir pour prendre de l’avance en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Il pourrait ainsi offrir le 100e but toutes compétitions confondues des Rouge & Bleu. Le compteur est actuellement bloqué à 99. Le PSG qui aime marquer contre Lyon, depuis sa création, il a fait trembler les filets 162 fois contre les Rhodaniens. Seul Saint-Etienne a encaissé plus de buts (167). Lors de ce PSG / Lyon, Lionel Messi devrait atteindre une barre symbolique, les 50 matches en Ligue 1 sous le maillot des champions de France en titre. En 49 rencontres, il a marqué 19 buts et délivré 27 passes décisives.