Le PSG fête les 26 ans de sa victoire en Coupe des coupes

Aujourd’hui, le PSG célèbre les 26 ans d’un des plus grands moments de son histoire. La victoire en Coupe des coupes en 1996 reste pour le moment la seule coupe d’Europe remportée par le club de la capitale dans son palmarès. À l’époque, ce trophée avait été la récompense de plusieurs années de succès. Car oui, le Paris Saint-Germain s’était fait un vrai nom sur la scène européenne.

Le 8 mai 1996, date historique

Lors de la saison précédente, le PSG avait remporté la Coupe de France face à Strasbourg (1-0), synonyme de qualification pour la Coupe des coupes. Depuis le rachat du PSG par Michel Denisot, le club remporte beaucoup de trophées et commence à se faire une vraie réputation : champion de France (1994), Coupe de France (1993, 1995) et Coupe de la Ligue (1995). D’autant plus que le PSG avait enchaîné trois demi-finales d’affilées en Coupe d’Europe (C3, Coupe des coupes, C1).

Mené par Loko, Djorkaeff et Ngotty, les Rouge & Bleu vont se hisser en finale de le Coupe des coupes. Après avoir battu le Celtic Glasgow, Parme et le Deportivo La Corogne, les Parisiens se frotteront au Rapid Vienne en finale au Stade Baudoin à Bruxelles. Les hommes de Luis Fernandez partent favoris de cette confrontation. Lors de la première période, Djorkaeff obtient un coup-franc à 30 mètres du but adverse. La suite appartient à l’histoire… Ngotty s’élance et inscrit l’unique but de la rencontre. Le 8 mai 1996, le PSG a maqué l’histoire en devenant champion d’Europe.