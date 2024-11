Nouvelle victoire de Kylian Mbappé contre le PSG ?

Depuis plusieurs mois, un litige oppose le PSG et Kylian Mbappé sur des salaires et primes impayés à hauteur de 55 millions d’euros. Dans ce conflit, la commission paritaire d’appel de la LFP devrait trancher en faveur de l’attaquant.

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre, libre de tout contrat, le Real Madrid. Son choix de ne pas prolonger et de partir sans indemnité de transfert, l’attaquant l’avait dévoilé à son président, Nasser al-Khelaïfi mi-février. Une décision qui n’a pas plus au dirigeant parisien. Les relations entre les deux hommes sont devenues très fraiches et le sont toujours plusieurs mois après cette annonce.

D’autres recours possible après l’annonce de la décision

Durant le mois d’août, Kylian Mbappé avait saisi la LFP et l’UEFA pour réclamer 55 millions d’euros d’impayés de salaires et de primes au PSG. En septembre dernier, la commission juridique de la LFP avait dans un premier temps prôné une médiation. Solution repoussée par le joueur. L’instance avait alors sommé le PSG de payer. Une décision pour laquelle le PSG avait fait appel. Un appel qui doit être examiné ce vendredi après-midi par la commission paritaire d’appel de la Ligue de football professionnel (LFP). Selon les informations de L’Equipe, « le verdict sera, sauf retournement, favorable au capitaine de l’équipe de France. » À la suite de la décision de la commission paritaire d’appel de la LFP, il peut désormais avoir recours à la commission supérieure de recours, placée sous l’égide de la FFF. Là encore, une décision pourrait être susceptible d’appel devant le tribunal administratif avec conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Mbappé pourrait, lui, saisir en parallèle l’UEFA et le conseil de prud’hommes pour régler ce contentieux parti pour durer, conclut le quotidien sportif.