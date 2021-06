Officiel – Georginio Wijnaldum rejoint le PSG pour trois ans

Le PSG tient bien sa première recrue de la saison. Annoncé depuis plusieurs jours, l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum chez les Rouge & Bleu est désormais officielle. L’international néerlandais, en fin de contrat avec Liverpool, a signé un contrat de trois ans – soit jusqu’en juin 2024 – avec le club de la capitale. Avec cette arrivée, le PSG frappe un premier grand coup sur le mercato et renforce un secteur de jeu qui avait besoin d’être amélioré.

Le milieu de terrain de 30 ans a livré ses premiers mots via le site officiel du PSG. “Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut.”