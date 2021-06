Le capitaine Georginio Wijnaldum (30 ans, 75 sélections) est dans son Championnat d’Europe avec les Pays-Bas. A compter du 30 juin le milieu de terrain ne sera plus sous contrat avec Liverpool, après cinq saisons. Il aurait pu prolonger mais il est sur le point de finaliser son transfert au PSG. Une signature à Paris donnée comme acquise dans son pays. Mais pas toujours forcément comprise puisqu’il était tout de même au grand Liverpool.

“Les gens voient ça de l’extérieur et ne le comprennent pas. Il y a beaucoup de supporters qui me demandent pourquoi je n’ai pas simplement accepté l’offre de Liverpool de prolonger mon contrat. Mais ce n’est pas tout bien sûr. Il s’agit de bien plus que cela. Des choses se passent dans les coulisses qui échappent à votre contrôle en tant que joueur. Je vous expliquerai cela après le tournoi, car désormais, seuls les Oranje comptent. Ce que je veux dire, c’est que le staff, les employés du club et mes coéquipiers auraient aimé me garder. Je leur en ai dit plus. Après cela, ils ont complètement compris ma décision. C’est important pour moi”, a expliqué le milieu de terrain néerlandais. “Ce n’est pas le moment de parler de Liverpool et de la raison pour laquelle je suis parti. Un jour, je le ferai, après le tournoi. Ensuite, il deviendra clair pour tout le monde pourquoi les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées.”