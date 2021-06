Kylian Mbappé, seulement 22 ans, est l’un des leaders du PSG mais également de l’Equipe de France. Le numéro 7 parisien reste sur sa meilleure saison sous le maillot Rouge & Bleu (47 matches, 42 buts, 11 passes décisives). Pour Marcel Desailly, Mbappé a encore quelques gestes inutiles dans son jeu qui ne lui permette pas d’être un “killer” devant le but.

“C’est plaisant de voir un jeune joueur de son niveau aimer autant le ballon, enchaîner les dribbles, s’amuser ainsi sur un terrain et avoir une telle envie de participer au jeu. Mais ça ralentit un peu sa progression, indique le Champion du Monde 98 pour Le Parisien. Ça viendra avec le temps. Il lui faut accepter, au préalable, de prendre un peu moins de plaisir pour devenir encore plus un killer. Tous les grands attaquants avec lesquels j’ai joué ou été adversaire, de Zola à Bergkamp, Papin ou Baggio, en passant par Van Nistelrooy, Weah et Van Basten, étaient des tueurs devant le but. Ils cherchaient sans cesse à faire mal, en n’hésitant pas à tout sacrifier pour tendre à un maximum d’efficacité. Kylian est déjà exceptionnel, il doit maintenant devenir, magique. Unique et sans équivalent.”