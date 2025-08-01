Officiel – Milan Skriniar quitte définitivement le PSG pour Fenerbahçe 

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Milan Skriniar à Fenerbahçe est désormais officiel. L’international slovaque quitte définitivement le PSG.

Arrivé au PSG libre de tout contrat durant l’été 2023, Milan Skriniar a tout de suite été un titulaire indiscutable. Mais une blessure à la cheville en début d’année 2024 et une opération dans la foulée lui feront manquer trois mois de compétitions. À son retour de blessure, il jouera beaucoup moins qu’en première partie de saison. Lors de l’exercice 2024-2025, il disputera cinq matches avec le PSG durant les six premiers mois avant d’être prêté à Fenerbahçe lors de la deuxième partie de saison.

Un transfert à hauteur de 10 millions d’euros

En Turquie, il est un titulaire indiscutable sous les ordres de José Mourinho. Satisfait de ses performances, le club turc souhaite le conserver. Après de longues semaines de discussions avec le PSG, Fenerbahçe a officialisé hier soir la signature de l’international slovaque pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029. Ce transfert va rapporter 10 millions d’euros (hors bonus) au PSG. Avec Paris, le défenseur central aura joué 37 matches pour un but et aura remporté deux Ligues 1, un Trophée des champions et une Coupe de France.