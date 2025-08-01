Revue de presse PSG : Marquinhos, treizième saison…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1er août 2025. Malgré des sollicitations, Marquinhos a décidé de rester au PSG, il va jouer sa 13e saison avec le PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Marquinhos et son avenir, lui qui est encore lié avec le PSG jusqu’en juin 2028. Ces dernières semaines, il avait multiplié les déclarations qui pouvaient entretenir le doute sur un éventuel clap de fin. Régulièrement invité à se retourner sur ses douze saisons au PSG, Marquinhos naviguait entre nostalgie et bilan, avance le quotidien sportif. « Il s’est laissé un temps pour la réflexion, forcément. Parce qu’il a reçu jusque très récemment d’opulentes approches (notamment du Golfe) et qu’à 31 ans, dont douze dans le même club, il aurait pu avoir le sentiment d’avoir bouclé la boucle avec le couronnement de Munich. Parce qu’il n’est plus le premier nom couché en défense (48 apparitions contre 57 à Willian Pacho toutes compétitions confondues, 22 apparitions en L1 contre 25 à Lucas Beraldo), lui qui était systématiquement de tous les combats. Parce que les perspectives en la matière ne sont guère plus favorables, avec le recrutement programmé d’un axial droit qui devrait être l’Ukrainien Ilya Zabarni (22 ans, Bournemouth). Mais Marquinhos a tranché : il sera encore parisien pour cette saison, au moins », lance L’Equipe. S’il voit bien que le club a commencé à préparer l’avenir, si son leadership a parfois été questionné en haut lieu, il n’a jamais été envisagé de se séparer de lui, avance le quotidien sportif. « Son rendement reste solide et régulier, même s’il n’a pas l’impact athlétique de Pacho. Son expérience, enfin, est précieuse dans un groupe aussi jeune. Cela se traduit par sa titularisation systématique, hors blessure ou suspension, lors de tous les grands rendez-vous. » Avec l’arrivée de Zabarni, validée par Luis Enrique, « Marqui » va se frotter à un jeune talent aux dents longues. Il est prêt pour un tel défi et recherche même ce genre de niveau de compétitivité. Car dans sa réflexion, la Coupe du monde 2026 est aussi entrée en ligne de compte. Après avoir enfin décroché le graal en Ligue des champions, le capitaine de la Seleçao (99 sélections, 7 buts) rêve à présent d’offrir au Brésil une sixième étoile mondiale, sous les ordres de Carlo Ancelotti l’été prochain, conclut L’Equipe.

A voir aussi : Marquinhos : « Si on a réussi à ramener ce trophée, c’est aussi grâce aux supporters »

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.