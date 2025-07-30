PSG – Skriniar s’envole vers Istanbul pour signer son contrat avec le Fenerbahçe

Après un prêt concluant de six mois au Fenerbahçe, le défenseur du PSG, Milan Skriniar, va signer dans le prochaines heures son contrat avec la formation d’Istanbul.

Arrivé libre à l’été 2023, Milan Skriniar n’aura jamais su s’imposer au PSG. Auteur de cinq matches avec les Rouge & Bleu lors de la première partie de la saison 2024-2025, l’international slovaque a retrouvé des couleurs et un rôle plus important sous les ordres de José Mourinho au Fenerbahçe (23 matches, 3 buts et 2 passes décisives). De quoi convaincre les dirigeants turcs de s’attacher définitivement les services du défenseur parisien, qui était sous contrat jusqu’en 2028.

Une vente à 10M€

Après plusieurs semaines de négocations, les deux formations ont trouvé un terrain d’entente pour la vente définitive de l’ancien de l’Inter. Et l’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures. En effet, Milan Skriniar se dirige vers Istanbul pour signer son contrat de quatre ans avec le Fenerbahçe. Le 2e de la SüperLig a communiqué via son compte X sur cette future arrivée : « Le footballeur Milan Skriniar se rend à Istanbul pour poursuivre ses négociations de transfert avec notre club et passer un examen médical. »

Cette vente rapportera 10M€ aux Rouge & Bleu (7M€ fixe, plus 3M€ de bonus), précise Fabrizio Romano. D’après plusieurs sources, il pourrait retrouver son coéquipier du PSG, Marco Asensio, annoncé également du côté du Fenerbahçe.

