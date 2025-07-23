Mourinho : « Le PSG est la grande équipe de cette saison »

Le PSG a réalisé une saison historique avec en apothéose la victoire en finale de la Ligue des champions. José Mourinho s’est dit impressionné par la saison du PSG.

Depuis de très nombreuses années, le PSG rêvait de soulever la Ligue des champions. Après plusieurs échecs, dont un en finale contre le Bayern Munich en 2020 (1-0), le club de la capitale a enfin remporté la Coupe aux grandes oreilles le 31 mai dernier en surclassant l’Inter Milan en finale sur la pelouse de l’Allianz Arena de… Munich (5-0). Depuis le début de l’année 2025, les Rouge & Bleu sont très certainement la meilleure équipe d’Europe, voire du Monde. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision portugaise, Canal 11, José Mourinho s’est montré dithyrambique envers le PSG.

A voir aussi : PSG : La Ligue des Champions enfin exposée au Parc des Princes

« J’aime Nuno Mendes et Vitinha »

« Le PSG est la grande équipe de cette saison. Ils ont gagné la Ligue des champions de cette manière, en ayant perdu théoriquement leur meilleur joueur. Ça me rappelle quand j’ai gagné la Ligue des champions avec l’Inter Milan sans Ibra. Il est parti au Barça, finalement, on a fini par remporter le titre et lui non. » Dans cette même interview, le Special One a également évoqué les joueurs portugais du PSG et expliqué qu’il aimerait voir Vitinha ou Nuno Mendes remporter le Ballon d’or. « J’aime Nuno Mendes et Vitinha. Je vais juste dire une chose : il y a encore un bon groupe de milieux qui ont fait une grosse saison. Mais un latéral comme Nuno Mendes, il y en a très peu. On dirait qu’il s’amuse sur le terrain. J’aimerais qu’un des deux le remporte mais Jorge Mendes va m’embrouiller, car pour lui, le seul qui doit l’avoir, c’est Lamine Yamal. »