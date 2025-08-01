Manchester United, une piste à oublier pour Donnarumma ?

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est incertain. Le portier italien suscite les convoitises. Annoncé intéressé, Manchester United ne devrait pas être son point de chute.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma discute d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants depuis plus d’un an. Si les deux camps aimeraient poursuivre l’aventure ensemble, le clan du portier ne serait pas d’accord avec la proposition de salaire faite par le PSG. Ne souhaitant pas le perdre libre dans un an, le PSG lui aurait indiqué que soit il prolongeait, soit il partait. Pour assurer ses arrières, le PSG a pratiquement trouvé un accord avec Lille pour Lucas Chevalier.

A voir aussi : PSG : Gianluigi Donnarumma ne veut pas partir, Luis Enrique a lui tranché

Chelsea s’est aussi renseigné

Auteur d’une deuxième partie de saison XXL dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma attise les convoitises. De très nombreux clubs s’intéressent à l’international italien (26 ans). Ces derniers jours, on parlait notamment de Manchester United. Mais cette piste aurait déjà du plomb dans l’aile. En effet, selon les informations du journaliste Marc Mechenoua, si les Red Devils ont pris des renseignements sur la situation de Gianluigi Donnarumma auprès du PSG, ils ne devraient pas donner suite à ce dossier à moins d’un gros dégraissage. Le journaliste conclut en expliquant que Chelsea est aussi venu aux renseignements, sans donner plus de détails.