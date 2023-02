OM / PSG : Un Classique historique

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Orange Vélodrome afin d’y affronter l’Olympique de Marseille. Un Classique on ne peut plus alléchant avec tous les ingrédients imaginables afin d’assister à une rencontre historique.

Cette 25e journée de championnat en France est clairement un virage dans cette saison 2022-2023, et le match de clôture entre le PSG et l’OM en est le point le plus serré. Les Parisiens culminent à la première place de cette Ligue 1 Uber Eats avec 57 points, suivis de près par leurs dauphins Phocéens et leurs 52 points. L’objectif pour les Rouge & Bleu est de creuser l’écart quand les Marseillais tenteront eux de le réduire et ainsi mettre la pression pour le restant de la saison ainsi que la course au titre. A l’aube du mois de mars, le club de la capitale n’a toujours pas fait la différence au classement, qui plus est avec son rival historique en mano à mano. Un ingrédient sur le plan comptable non négligeable afin de pimenter la rencontre du soir. L’équipe qui reçoit ce dimanche pourrait se retrouver en dehors du podium (selon les autres résultats) au terme de cette 25e journée de championnat, un paramètre à prendre en compte afin de mesurer le surplus de motivation qui devrait s’installer dans les rangs marseillais, en plus du fait d’affronter le PSG. Pour imager l’importance de la rencontre dans le camp adverse, le propriétaire et actionnaire américain Franck McCourt sera présent en tribune ce soir. Autre ingrédient à prendre en compte : les travées du Vélodrome. L’enceinte marseillaise, ce dimanche 26 février, devrait enregistrer son record historique d’affluence selon RMC Sport. Celui-ci était de 65 421 spectateurs (vs OL en 2019/2020). Une ambiance de folie face à laquelle les joueurs du Paris Saint-Germain devront se dresser et ne pas flancher. Car sans grande surprise, les supporters parisiens n’ont pas été autorisés à se rendre dans le sud de la France afin d’assister à ce Classique.

En plus de leurs supporters, les hommes de Christophe Galtier devront faire sans Achraf Hakimi, Neymar, et Renato Sanches. Le trois joueurs sont blessés et forfaits pour ce choc. De leur côté, les Marseillais devront se passer de Chancel Mbemba (suspendu) et Samuel Gigot (blessé) en défense. Pour ce qui est des présents, les deux entraîneurs pourront compter sur leur groupe habituel. Malgré quelques interrogations, Nuno Mendes est bien présent dans le groupe qui fera le déplacement à Marseille. Ayant repris l’entraînement collectif cette semaine, Nordi Mukiele sera également du voyage avec ses partenaires pour la première fois depuis le 15 janvier.

Les compositions probables

XI de l’OM : Lopez – Bailly, Ballerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Malinovsky, Guendouzi, Sanchez

XI du PSG : Donnarumma – Mukiele, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Bernat – Ruiz, Vitinha, Verratti – Mbappé, Messi.

Ce qu’on attend du PSG face à l’OM

Une série est à faire perdurer. Malgré la récente défaite en Coupe du France, il faut noter que le Paris Saint-Germain, en championnat, n’a plus connu la défaite au Vélodrome depuis le 27 novembre 2011 (défaite 3-0). Un fait qu’il faudra continuer à faire vivre au-delà des 11 ans et 3 mois. Par ailleurs, au cours de ce mois de février 2023 qui s’est annoncé aux Parisiens comme crucial, l’Olympique de Marseille se sera donc dressé à deux reprises face au club de la capitale. La première manche, en huitième de finale de Coupe de France a donc été remportée par les Phocéens (2-1) sur leur pelouse, engendrant l’élimination prématurée du PSG de la coupe nationale. En ce sens, les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain sont en mesure d’attendre un esprit revanchard de la part des hommes de Christophe Galtier. Un esprit revanchard qui devra se traduire par les intentions de jeu. La façon de subir sur le plan tactique et physique le 8 février dernier était bonnement inacceptable pour une club de la trempe du PSG. L’intensité sera une nouvelle fois de mise côté marseillais, Kylian Mbappé et compères devront donc s’y attendre, y être préparé, et pouvoir y répondre. Des attentes qui ont été exprimées par les nombreux supporters présents au Parc des Princes il y a deux jours afin d’assister à l’entraînement public.

Une victoire ce soir sur la pelouse de l’Orange Vélodrome sera également la meilleure manière d’entamer une véritable préparation sur le plan sportif et mental du match retour qui attend les Parisien en C1 à Munich. Il faut monter en puissance jusqu’au 8 mars prochain, et la première étape se dessine ce soir à Marseille.

L’ovation du Parc pour la sortie de Kylian Mbappé 🔊⚡️🇫🇷#OMPSG pic.twitter.com/HO2bcdyBZS — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 24, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Peut-être plus anecdotique et symbolique, mais l’individuel est également attendu ce soir. Souvent qualifié de « sauveur », Kylian Mbappé ne trouvera pas de moment plus opportun afin d’enfiler son costume de super héros. Ce soir sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, le numéro 7 du PSG a l’occasion sur le plan collectif d’insuffler une dynamique à son équipe, et sur le plan individuel, d’entrer davantage dans l’histoire. Avant le coup d’envoi de la rencontre, l’attaquant compte 198 buts avec le maillot du PSG, et pourrait donc égaler, dépasser ou frôler le record d’Edinson Cavani (200 buts). Le calcul est simple, en cas de doublé ou de triplé, Kylian Mbappé gravera son nom dans le marbre Rouge & Bleu sur le terrain du rival historique. La dramaturgie est bien trop belle, trop symbolique et trop historique pour ne pas la souligner, ou y penser.