J-1 OM / PSG – Focus sur l’état de forme des Marseillais

Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG et l’OM s’affrontent dans le choc de la 25e journée de Ligue 1. Et les Parisiens défieront une équipe marseillaise en forme depuis quelques temps.

Ce 105e Classico de l’histoire pourrait avoir une importance dans le sprint final pour la course au titre. Leader du championnat avec cinq points d’avance sur son adversaire, le club parisien ne devra pas se manquer, qui plus est face à son rival. Mais, les Rouge & Bleu affronteront des Marseillais en confiance avec notamment une victoire face aux Parisiens en Coupe de France il y a quelques semaines. Si les champions de France en titre ont obtenu un succès au finish face au LOSC (4-3) dimanche dernier, ils n’ont toujours aucun repère dans le jeu et l’intensité laisse grandement à désirer, tout le contraire des Olympiens ces dernières semaines. Pourtant, deux éléments peuvent aider les Parisiens à revenir avec les trois points de leur déplacement dans le Sud : La présence de Kylian Mbappé et une défense marseillaise amputée de deux titulaires importants (Chancel Mbemba et Samuel Gigot).

Verratti et Ramos face à l’OM en Coupe de France (Image : psg.fr)

Une dynamique positive en championnat

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, l’Olympique de Marseille est l’une des équipes les plus performantes de Ligue 1 : 7 victoires, 1 nul et 1 défaite pour un total de 22 buts inscrits et 7 encaissés. Et comme souvent avec Igor Tudor, l’intensité est l’une des marques de fabrique de ses équipes. Un domaine où les Parisiens ne montrent aucune qualité depuis de trop nombreux mois désormais. Mais, le club de la capitale peut prendre exemple sur la première période de Toulouse la semaine passée, qui avait malmené les Marseillais pendant 45 minutes. Le TFC avait proposé un jeu rapide et efficace face aux deuxièmes du championnat, avant de gâcher tous leurs efforts en début de seconde période. Ou encore la récente performance de l’OGC Nice au Stade Vélodrome avec une victoire méritée 3-1.

Des difficultés à domicile

Si un match de Coupe de France a toujours une saveur particulière, une rencontre de championnat est abordée différemment, surtout que l’OM n’est pas souverain à domicile. Premièrement, les Marseillais restent sous la menace de l’AS Monaco (3e, à 2 points de l’OM au classement), qui pourrait occuper la deuxième place avant le coup d’envoi du Classico (les Monégasques affrontent l’OGC Nice le dimanche à 17h05). Une pression supplémentaire qui devrait jouer en faveur du PSG. Depuis le début de la saison, le Stade Vélodrome n’est pas une forteresse imprenable. Le club olympien occupe seulement la 6e position au classement des meilleures équipes à domicile (23 pts : 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites) et avec une moyenne d’un but encaissé par match dans son antre (12 matches disputés, 13 buts pris). L’actuel deuxième de Ligue 1 marque également moins de buts à domicile (23) qu’à l’extérieur (25). Mais l’atmosphère autour d’un Classico est toujours particulière et donne un supplément d’âme à l’image de leur intense pressing mis en place pendant la première période face au PSG en Coupe de France.

Les résultats de l’Olympique de Marseille depuis la reprise

Marseille / Toulouse (6-1, Ligue 1)

Montpellier / Marseille (1-2, Ligue 1)

Marseille / Hyères (2-0, Coupe de France)

Troyes / Marseille (0-2, Ligue 1)

Marseille / Lorient (3-1, Ligue 1)

Marseille / Rennes (1-0, Coupe de France)

Marseille / Monaco (1-1, Ligue 1)

Nantes / Marseille (0-2, Ligue 1)

Marseille / Nice (1-3, Ligue 1)

Marseille / PSG (2-1, Coupe de France)

Clermont / Marseille (0-2, Ligue 1)

Toulouse / Marseille (2-3, Ligue 1)

🗣 | Nuno Tavares : « OK, il y aura peut-être Mbappé 🇫🇷 mais nous on a Sanchez et Malinovskyi »



➡️ https://t.co/xLbw2AfIDJ#OMPSG pic.twitter.com/btoRZdRjO5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 25, 2023

Mbappé, le facteur X du PSG

Surtout, par rapport au match de coupe du 8 février dernier, le PSG pourra compter sur un élément ô combien important pour appuyer sur les faiblesses de l’OM. Absent pour cause de blessure il y a plus de deux semaines, Kylian Mbappé sera cette fois-ci bien apte et son jeu en profondeur aura son importance. Avec la possible présence de Nuno Mendes au coup d’envoi, le côté gauche de l’attaque parisienne pourrait faire des dégâts grâce à la vitesse et la percussion des deux joueurs. Marseille a souvent montré des lacunes défensives dans son schéma à trois défenseurs et la titularisation du Français pourrait modifier les plans d’Igor Tudor dans le domaine offensif. En conférence de presse, Christophe Galtier n’a pas caché l’importance de son numéro 7 : « Il faudra faire l’opposé de ce que nous avons fait en Coupe de France. Avec la présence de Kylian, il y aura de la profondeur mais il ne devra pas être le seul. D’autres joueurs devront le faire plus librement. » En plus d’avoir le record de buts d’Edinson Cavani dans le viseur, l’international français apprécie ce type de confrontation. En 11 matches face à l’OM avec le maillot des Rouge & Bleu, le champion du Monde 2018 a marqué à 7 reprises.

Une défense de Marseille amputée de deux titulaires

L’autre donnée à prendre en compte pour Christophe Galtier et ses hommes, les absences du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, Igor Tudor sera privé de deux de ses titulaires en défense centrale : Samuel Gigot (blessure) et Chancel Mbemba (suspension). Deux hommes importants dans le système à trois défenseurs des Olympiens, et surtout l’international congolais qui a un apport non-négligeable dans le domaine offensif (5 buts cette saison, dont 3 en L1). Ainsi, le coach marseillais a de forte chance de titulariser le joueur prêté par Manchester United, Eric Bailly. Mais l’international ivoirien est en manque de rythme après une suspension de sept matches et est souvent sujet à des blessures musculaires. Une autre faille qui pourrait profiter aux attaquants du PSG pour ramener un résultat de ce déplacement.