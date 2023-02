Le PSG cherchera, par tous les moyens, à se sortir de sa mauvaise passe actuelle. Et pour cela, il faudra aborder les prochaines échéances de la meilleure des façons. Ce qui ne sera pas une mince affaire.

Trois revers de rang, voici l’illustration parfaite de la très mauvaise passe vécue par les joueurs du club de la capitale. Pire, depuis que l’année 2023 s’est lancée, le PSG a connu le goût de la défaite à cinq reprises. Désormais, le tout sera de rebondir, notamment après des défaites cinglantes face à l’OM en Coupe de France et au Bayern Munich en Ligue des Champions. Deux adversaires qui se trouvent de nouveau sur la route des Rouge et Bleu dans les jours à venir. De quoi inverser la tendance ? C’est la mission que devra accomplir Christophe Galtier s’il souhaite pouvoir rester en poste jusqu’au terme de l’exercice en cours.

Une situation toujours précaire

Car oui, malgré un succès précieux glané sur sa pelouse du Parc des Princes le week-end dernier dans un finish ahurissant (4-3) face au LOSC, Christophe Galtier va devoir se méfier. RMC nous indique, ce jour, que le technicien aurait même pu recevoir une bien mauvaise nouvelle en cas de contreperformance face à ces mêmes Dogues. Là, il jouirait apparemment d’un sursis très limité. Il faudra donc que Kylian Mbappé et ses partenaires assurent dans les semaines à venir. On pense forcément au déplacement à Marseille ce dimanche (20h45, 25e journée de Ligue 1) et au match retour face au Bayern le 8 mars dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. En interne, malgré le fait qu’il soit toujours apprécié par son groupe, le média nous explique que les choix de Christophe Galtier interrogent, notamment la mise en place tactique face au Bayern le 14 février dernier. Son désir de positionner Vitinha en tant que numéro 10 resterait également un mystère pour certaines personnes au sein du club. Néanmoins, malgré tous ces points exposés, le PSG ne posséderait pas de solution clé en mains s’il fallait limoger l’ancien entraîneur de Saint-Etienne, et son staff par la même occasion.

Deux noms sont toutefois évoqués par RMC. Le premier est celui de Thomas Tuchel. L’idée aurait bel et bien effleuré l’esprit des décideurs qataris. Mieux, de premiers contacts informels auraient même déjà eu lieu. Mais celui-ci ne serait pas dans l’optique de se presser, l’été pouvant lui offrir de belles opportunités sur le marché. L’Allemand garderait, en prime, de bons rapports avec ses anciens dirigeants et ce, malgré sa fin d’aventure mouvementé en terre parisienne en décembre 2020. Le voir revenir sur le banc du PSG avant la fin de la saison resterait cependant une hypothèse peu plausible. Le second nom est celui de Thiago Motta. Mais là encore, cela serait, aujourd’hui, chimérique de le voir être intronisé à la place de Christophe Galtier dans les semaines ou mois à venir. Son inexpérience pèserait notamment fortement dans la balance.

Qu’on se le dise, les prochaines semaines devraient se montrer mouvementées du côté du PSG.