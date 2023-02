Après une première saison complètement raté sous le maillot du PSG, Georginio Wijnaldum a été prêté à l’AS Roma l’été dernier. Mais avant le début de la saison, il s’est gravement blessé et a manqué toute la première partie de saison avec le club romain. Depuis le début du mois de février, il a fait son retour à la compétition.

Durant l’été 2021, Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG libre de tout contrat après cinq ans à Liverpool. Performant avec les Reds, les supporters des Rouge & Bleu pensaient que le club de la capitale avait réalisé un gros coup sur le marché des transferts. Mais l’international néerlandais n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable et a réalisé une très mauvaise saison sous le maillot du PSG (38 matches, 3 buts, 3 passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, il a été prêté à la Roma dans l’optique de se relancer et de participer à la Coupe du monde. Malheureusement, il s’est gravement blessé en début de saison et a manqué toute la première partie de saison du club entraîné par José Mourinho.

5 matches joués et 48 minutes de temps de jeu

Après avoir joué 12 minutes lors du premier match de la saison de l’AS Roma contre la Salernitana, le milieu de terrain prêté par le PSG s’est fracturé le tibia de la jambe droite à l’entraînement. Son indisponibilité était estimée à quatre mois, le joueur ne passant pas par la case opération. Après plusieurs mois de convalescence, il a retrouvé les terrains durant ce mois de février. Convoqué pour le quart de finale de Coupe d’Italie contre Cremonese le 1er février, il était resté sur le banc. 10 jours plus tard, il refoulait la pelouse en jouant sept minutes en Serie A contre Lecce. Il a ensuite participé à trois autres matches, la double confrontation contre Salzbourg en Ligue Europa, où il est entré en jeu à chaque fois et a joué en tout 25 minutes, puis quatre minutes lors de la victoire contre l’Hellas Vérone en Serie A la semaine dernière.