Paredes : « Nous étions fous de joie à l’idée que Leo arrive »

L’été dernier, Leandro Paredes a remporté la Copa America avec l’Argentine avec deux de ses coéquipiers au PSG, Lionel Messi (même s’il n’était pas Parisien à l’époque) et Angel Di Maria. Dans une séquence pour PSG TV – la photo souvenir – le milieu de terrain est revenu sur le trophée offert par le PSG pour féliciter ses trois Argentins.

« Ce trophée nous a été offert par le PSG pour avoir gagné la Copa America. C’est très important pour nous et pour tout le pays. Ce que nous avons accompli après autant de temps, c’était incroyable. C’est vrai que cette petite attention envers nous nous a fait plaisir. Je suis avec mes deux coéquipiers (Messi, et Di Maria, ndlr), qui sont des joueurs importants pour notre pays, pour notre sélection et pour moi personnellement parce que j’ai une très bonne relation avec eux. Ils m’ont beaucoup aidé quand je suis arrivé en sélection argentine. Et ils m’ont beaucoup aidé quand je suis arrivé ici. Aujourd’hui, je suis content d’accueillir Leo qui pour nous, est quelqu’un de très important.«

Leandro Paredes qui est également revenu sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG. « La vérité c’est que nous étions fous de joie à l’idée que Leo arrive. On voulait vraiment qu’il vienne. Nous savions que c’était possible. Et par chance, c’est arrivé, il est avec nous maintenant pour profiter de Paris. C’est une bonne chose et j’espère qu’il continuera à montrer qui Il est sur et en dehors du terrain. C’était important pour nous qu’il arrive dans les meilleures conditions possible. Ça s’est fait rapidement parce qu’il connaissait déjà une partie du vestiaire, donc tout était plus facile.«