Après des débuts mitigés sur la pelouse de Bruges pour la première journée, le PSG a lancé sa campagne de Ligue des Champions ce mardi avec un superbe succès face à Manchester City (2-0). Un succès qui a été marqué par le tout premier but sous la tunique rouge et bleu de Lionel Messi.

Et pour son premier but avec le PSG, la Pulga n’a pas fait les choses à moitié avec une frappe, du gauche, dont il a le secret. Une réalisation superbe, pour le 2-0, qui a été nominée parmi les trois plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions. L’Argentin sera en concurrence avec Alex Telles (MU), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et Thill (sheriff).

Alors, à vos votes !