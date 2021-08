Messi a parlé avec Neymar, Paredes et Di Maria avant de signer au PSG

Lionel Messi est devenu, ce mercredi 11 août, un joueur du PSG. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, la légende argentine a paraphé un contrat de deux ans plus une en option. Dès lors, le monde entier à les yeux rivés sur le PSG et son nouveau numéro 30. Celui-ci enchaîne d’ailleurs logiquement les entretiens auprès des médias du globe.

La Pulga a notamment accordé quelques mots à la BBC. Il y est forcément question de son départ du FC Barcelone et de son arrivée au sein du club de la capitale. Messi a notamment expliqué que cela avait été dur d’annoncer le départ à ses enfants :“En décembre, on leur avait dit qu’on restait, qu’on allait continuer et on savait que ça allait être dur pour eux, surtout pour Thiago.”

L’ancien barcelonais a également indiqué que des contacts existaient depuis un moment avec certains joueurs parisiens, notamment son ami Neymar: “Quand mon père a parlé avec Leonardo la première fois, Neymar était déjà au courant. On a parlé, comme avec Di Maria ou Paredes de la possibilité que je vienne à Paris“, a confié Messi dans des propos relayés par Foot Mercato.